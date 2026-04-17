Трамп рассказал, сколько продлится морская блокада против Ирана

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.