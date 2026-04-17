Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько продлится морская блокада против Ирана - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 17.04.2026 (обновлено: 17:34 17.04.2026)
Трамп рассказал, сколько продлится морская блокада против Ирана

Трамп: морская блокада против Ирана продлится до реализации мирной сделки

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что морская блокада морских портов Ирана сохранится, несмотря на открытие Ормузского пролива.
  • По его словам, блокада останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
  • Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и прохождению судов, но морская блокада останется в полной силе, поскольку она касается только Ирана, до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%! Процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля сообщили о прекращении огня на две недели.
Свободное судоходство в Ормузском проливе называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном, который, в свою очередь, указывал в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.
В миреИранОрмузский проливТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала