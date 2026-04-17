Трамп рассказал, сколько продлится морская блокада против Ирана

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и прохождению судов, но морская блокада останется в полной силе, поскольку она касается только Ирана, до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%! Процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Свободное судоходство в Ормузском проливе называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном, который, в свою очередь, указывал в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.