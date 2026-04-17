В США раскрыли, что произошло с Трампом во время переговоров с Ираном

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*.
"Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал парламентарий в интервью Fox News.
Сенатор подчеркнул, что американский лидер лично ведет переговоры с исламской республикой.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.