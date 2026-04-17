В США раскрыли, что произошло с Трампом во время переговоров с Ираном - РИА Новости, 17.04.2026
13:34 17.04.2026 (обновлено: 14:46 17.04.2026)
В США раскрыли, что произошло с Трампом во время переговоров с Ираном

Грэм: Трамп сорвал голос, крича на иранцев во время переговоров

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*.
  • Глава Белого дома лично ведет переговоры с исламской республикой, подчеркнул политик.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*.
"Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал парламентарий в интервью Fox News.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СМИ назвали неожиданную причину поражения Орбана
Вчера, 11:33
Сенатор подчеркнул, что американский лидер лично ведет переговоры с исламской республикой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии подписания соглашения в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Дойная корова". Заявление Зеленского о Германии поразило немцев
Вчера, 09:31
 
