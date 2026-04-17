Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2026
08:35 17.04.2026 (обновлено: 08:48 17.04.2026)
Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, так как хочет окончания конфликта, сообщает Politico.
  • Источник издания также добавил, что иранская сторона пока отказывается дать то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, так как хочет окончания конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из региона Персидского залива.
"Я думаю, он (Трамп - ред.) пойдет на новые компромиссы... (Трамп - ред.) серьезен в отношении переговоров и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и выйти (из конфликта - ред.)", - приводит издание слова источника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Открыт кровавый секрет на триллион: что на самом деле Трамп хочет от Ирана
В миреСШАИранПерсидский заливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
