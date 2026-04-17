07:33 17.04.2026
Трамп утверждает, что Иран готов передать США обогащенный уран

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран готов передать Штатам обогащенный уран.
  • Как отмечает издание Washington Post, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высоко обогащенный уран.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран готов передать Штатам обогащенный уран.
Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей из-за ударов, которые мы нанесли при помощи бомбардировщиков B-2", - приводит слова американского лидера газета Washington Post.
Как отмечает издание, Трамп использует термин "ядерная пыль", имея в виду высоко обогащенный уран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Трамп допустил, что сделка с Ираном может в итоге не состояться
Вчера, 03:51
 
