Трамп допустил, что сделка с Ираном может в итоге не состояться

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп допустил, что сделка с Ираном может в итоге не состояться.

Трамп пообещал сторонникам, что события следующей недели могут привести к снижению цен на нефть и бензин.

Трамп также выразил мнение, что конфликт с Ираном будет вскоре урегулирован, однако воздержался от указания каких-либо конкретных сроков его завершения.

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.

"Мы еще не урегулировали (конфликт с Ираном - ред.). Возможно, и не урегулируем", - сказал Трамп , выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе

В то же время Трамп пообещал сторонникам, что события следующей недели могут привести к "приятному сюрпризу" в виде снижения цен на нефть и, как следствие, на бензин.

Американский лидер также вновь выразил мнение, что конфликт с Ираном всё-таки будет вскоре урегулирован, однако воздержался от указания каких-либо конкретных сроков его завершения.

В четверг Трамп заявил, что очередная встреча между представителями Вашингтона Тегерана может состояться уже в ближайшие выходные на фоне продолжающегося режима прекращения огня между странами.