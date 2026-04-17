Трамп допустил, что сделка с Ираном может в итоге не состояться

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.
"Мы еще не урегулировали (конфликт с Ираном - ред.). Возможно, и не урегулируем", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
В то же время Трамп пообещал сторонникам, что события следующей недели могут привести к "приятному сюрпризу" в виде снижения цен на нефть и, как следствие, на бензин.
Американский лидер также вновь выразил мнение, что конфликт с Ираном всё-таки будет вскоре урегулирован, однако воздержался от указания каких-либо конкретных сроков его завершения.
В четверг Трамп заявил, что очередная встреча между представителями Вашингтона и Тегерана может состояться уже в ближайшие выходные на фоне продолжающегося режима прекращения огня между странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.