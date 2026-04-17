Трамп заявил, что США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке

- Президент США Дональд Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.
- Заявление Трампа было связано с отказом Италии предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов США, участвующих в военной операции против Ирана.
- Ранее Трамп критиковал папу Римского Льва за его выступления против политики США, на что тот ответил, что продолжит громко высказываться против войны.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.
"Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, не приведя подробностей.
Ранее Трамп обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони назвала эти заявления неприемлемыми, а затем заявила, что не согласна с тем, когда в обществе "религиозные лидеры делают то, что говорят политики".
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны.
Папа Римский ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.