Трамп заявил, что США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке - РИА Новости, 17.04.2026
00:59 17.04.2026
Трамп заявил, что США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке

Трамп: США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Дональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.
  • Заявление Трампа было связано с отказом Италии предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов США, участвующих в военной операции против Ирана.
  • Ранее Трамп критиковал папу Римского Льва за его выступления против политики США, на что тот ответил, что продолжит громко высказываться против войны.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.
"Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, не приведя подробностей.
При этом заявление Трампа сопровождались ссылкой на статью в британской Guardian об отказе Италии предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов США, участвующих в военной операции против Ирана.
Ранее Трамп обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме. Мелони назвала эти заявления неприемлемыми, а затем заявила, что не согласна с тем, когда в обществе "религиозные лидеры делают то, что говорят политики".
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против войны.
Папа Римский ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
