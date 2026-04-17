Открыт кровавый секрет на триллион: что на самом деле Трамп хочет от Ирана

Как пели первые протестанты-пилигримы дружелюбным американским индейцам, "эх, полным-полна моя коробушка: есть тут ситец и парча, а еще тифозные одеяла и огненная вода". Через какое-то время в американскую коробушку добавились "Томагавки", а теперь добавилась ярость — оптом, в розницу, кусочком и порезать. Не успела закончиться операция "Эпическая ярость", как вчера министр войны США Хегсет объявил, что началась другая — "Экономическая ярость".

Надо понимать, что у Хегсета нет ничего своего, кроме татуировок, поэтому он просто повторяет слова Трампа: "Вооруженные силы США без сбоев перешли от масштабных боевых операций к проведению блокад мирового уровня" и теперь Соединенные Штаты "будут поддерживать эту блокаду столько, столько потребуется". Если же Иран "сделает неверный выбор", тогда "его ждут блокада и удары бомб по инфраструктуре, энергетике и объектам энергосистемы".

Но есть все признаки того, что блокада — это просто продолжение паузы, после которой достаточно скоро последует второй, несравнимо более масштабный удар по Ирану. Прямо сейчас на всех парах к Ирану сходятся три (!) авианосные группы США, а от количества взлетов и посадок американской военно-транспортной авиации на аэродромах подскока уже дымится асфальт.

Что же это такое, могут возопить многочисленные эксперты и обозреватели — разве непонятно, что у Вашингтона ничего не вышло и не выйдет, так как Иран показал ему кузькину мать? Ведь лучшие люди планеты утверждают, что продолжать вот это все, когда весь мир рушится, — безумие, разве нет?

Бывший усатый советник Трампа Болтон заявил, что "Трамп в панике и не понимает, как выйти из войны с Ираном".

Бывший госсекретарь США Керри подтвердил, что "урегулировать конфликт с Ираном можно только через переговоры".

Ресурс The Wall Street Journal написал, что "американская стратегия провалилась: вместо капитуляции Тегеран зачистил оппозицию и нашел новое оружие — контроль над Ормузским проливом".

Мало того: некий (возможно, известный) американский психотерапевт Гартнер сообщил, что "у Трампа, скорее всего, лобно-височная деменция", главный признак которой — "отсутствие сдерживания агрессивного поведения".

На самом же деле у Трампа все отлично, превосходно, замечательно, феерично и волшебно, а с Ираном все идет по плану.

Буквально вчера в специализированных ресурсах, которые неинтересны видным международным экспертам, была тихонько выложена свежая информация о благосостоянии разных страт американского общества. Так вот: с начала второго президентского срока 974 американских миллиардера стали богаче на два триллиона долларов (рост на 31% за 16 месяцев). Из них один триллион пришелся всего на 15 миллиардеров, которые совершенно случайно находятся в дружеских (и деловых) отношениях с Трампом.

Одновременно с этим прямо сейчас американский индекс S&P 500 бьет исторические рекорды, Nasdaq — тоже. Только за март 2026 года дополнительная прибыль американских нефтегазовых компаний на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке составила более пяти миллиардов долларов. Reuters сообщает, что экспорт нефтепродуктов из США в марте 2026 года достиг 3,11 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким месячным показателем с 2017-го. Производители американского оружия обеспечены многомиллиардными заказами на годы вперед, а продажи корпоративных сейфов для налички рвут всю статистику.

Некоторое время назад внимательные товарищи обратили внимание, что на руке Трампа красуется огромный синяк, который не удалось замазать бронзовым консилером. Судя по всему, это следствие поцелуев со стороны крупного американского бизнеса и его ставленников в конгрессе и сенате США.

Забавный факт: сенат США только что провалил очередное голосование за ограничение полномочий Трампа на ведение войны против Ирана. Как вы думаете, почему?

И совершенно неважно, что умопомрачительные прибыли американского "крупняка" оплачивают обычные налогоплательщики. По последним данным, за этот год среднестатистический американский гражданин (80% населения) переплатит из своего семейного бюджета на авантюры Вашингтона 793 доллара (60 тысяч рублей).

РФ На днях глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что "главная причина конфликта на Ближнем Востоке заключается в колониальном мышлении Запада, прежде всего в США".

На самом деле все еще банальнее. Главная цель Запада — зарабатывать деньги, и если для этого нужно блокировать или бомбить Иран (вставьте любую страну), то тем хуже для этой страны. Что об этом думает озабоченная мировая общественность, Западу — вернее, его властям — плевать с колокольни собора Парижской Богоматери.

Кстати, за тот же прошедший март Россия дополнительно заработала на нефтегазе 19,05 миллиарда долларов, а русофобская Европа уже начинает застегивать ремень на последнюю дырку.