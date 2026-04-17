ВСУ за неделю потеряли до 2090 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.04.2026
12:24 17.04.2026 (обновлено: 12:26 17.04.2026)
ВСУ за неделю потеряли до 2090 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 боевиков в зоне действия "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.
  • ВСУ на этом направлении потеряли свыше 2090 военных и 34 боевые бронированные машины.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели улучшили положение по переднему краю, Киев на этом направлении потерял свыше 2090 военных и 34 боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.). Всего на данном направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины и 48 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Расчет БПЛА уничтожил ангар с беспилотниками ВСУ в Сумской области
Вчера, 08:02
 
