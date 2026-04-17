Сахалин отправил на СВО 12 тонн гуманитарной помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сахалинская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации.
- В сборе участвовали студенты, волонтеры и общественные организации из всех муниципалитетов области.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Сахалинская область отправила новую партию гуманитарной помощи общим весом 12 тонн в зону спецоперации, сообщает правительство региона.
"Бойцам передали 1428 посылок общим весом почти 12 тонн. В сборе участвовали студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ и "Молодой гвардии", а также общественные и добровольческие организации из всех муниципалитетов области", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального правительства, жители Сахалина и Курил собрали для бойцов на передовой сезонную одежду, медикаменты, продукты, средства гигиены и маскировочные сети. Как и всегда, в посылках есть письма и открытки от земляков и школьников.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 936 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.