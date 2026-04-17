Сахалин отправил на СВО 12 тонн гуманитарной помощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Сахалинская область отправила новую партию гуманитарной помощи общим весом 12 тонн в зону спецоперации, сообщает правительство региона.

"Бойцам передали 1428 посылок общим весом почти 12 тонн. В сборе участвовали студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ и "Молодой гвардии", а также общественные и добровольческие организации из всех муниципалитетов области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального правительства, жители Сахалина и Курил собрали для бойцов на передовой сезонную одежду, медикаменты, продукты, средства гигиены и маскировочные сети. Как и всегда, в посылках есть письма и открытки от земляков и школьников.