Рейтинг@Mail.ru
Сахалин отправил на СВО 12 тонн гуманитарной помощи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
04:40 17.04.2026
Сахалин отправил на СВО 12 тонн гуманитарной помощи

Жители Сахалина отправили 12 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сахалинская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации.
  • В сборе участвовали студенты, волонтеры и общественные организации из всех муниципалитетов области.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Сахалинская область отправила новую партию гуманитарной помощи общим весом 12 тонн в зону спецоперации, сообщает правительство региона.
"Бойцам передали 1428 посылок общим весом почти 12 тонн. В сборе участвовали студенты, волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ и "Молодой гвардии", а также общественные и добровольческие организации из всех муниципалитетов области", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального правительства, жители Сахалина и Курил собрали для бойцов на передовой сезонную одежду, медикаменты, продукты, средства гигиены и маскировочные сети. Как и всегда, в посылках есть письма и открытки от земляков и школьников.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 936 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
Надежные людиСахалинская областьСахалинДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЛимаренкоМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала