В России появились ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гороховый и раковый супы получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Так, гороховый суп нужно варить на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Горох можно использовать при варке свежий или сушеный. Во время приготовления отваренный горох нужно протереть или разварить до состояния пюре. При этом допускается оставить часть гороха целым.

Подают гороховый суп-пюре с копченостями и другими мясными деликатесами или с продуктами, на которых варился бульон. Суп-пюре из гороха может быть заправлен сливочным маслом, сметаной или белым соусом. Отдельно рекомендуется подать гренки из белого или черного хлеба.

Раковый суп готовят на основе крепкого бульона из мелкой рыбы, или же костей и голов рыбы. Также туда добавляют репчатый лук, корень петрушки, сельдерея и пастернака.