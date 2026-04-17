В России появились ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов - РИА Новости, 17.04.2026
01:36 17.04.2026 (обновлено: 01:51 17.04.2026)
В России появились ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов

РИА Новости: в РФ появились ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов

© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяГороховый суп
Гороховый суп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Анна Людковская
Гороховый суп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появились ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов.
  • Гороховый суп по ГОСТу варится на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона и может быть подан с копченостями или другими мясными деликатесами.
  • Раковый суп готовят на основе крепкого бульона из мелкой рыбы или рыбных костей и голов, а при подаче рекомендуется использовать раковые спинки и расстегаи с рыбной начинкой.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гороховый и раковый супы получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, гороховый суп нужно варить на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Горох можно использовать при варке свежий или сушеный. Во время приготовления отваренный горох нужно протереть или разварить до состояния пюре. При этом допускается оставить часть гороха целым.
Подают гороховый суп-пюре с копченостями и другими мясными деликатесами или с продуктами, на которых варился бульон. Суп-пюре из гороха может быть заправлен сливочным маслом, сметаной или белым соусом. Отдельно рекомендуется подать гренки из белого или черного хлеба.
Раковый суп готовят на основе крепкого бульона из мелкой рыбы, или же костей и голов рыбы. Также туда добавляют репчатый лук, корень петрушки, сельдерея и пастернака.
Подают суп в горячем виде. В качестве гарнира выкладывают раковые спинки, начиненные клецками из заварного теста. Допускается использовать при подаче овощи, которые варились в бульоне. Отдельно рекомендуется подать расстегаи с рыбной начинкой.
