Рейтинг@Mail.ru
В Армении возбудили дело после инцидента у здания Антикоррупционного суда - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 17.04.2026 (обновлено: 22:14 17.04.2026)
В Армении возбудили дело после инцидента у здания Антикоррупционного суда

Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК Армении возбудил уголовное дело по статье "хулиганство" после инцидента у здания Антикоррупционного суда в Ереване.
  • Задержаны 17 сторонников предпринимателя Карапетяна.
  • Дело возбудили по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "воспрепятствование законной служебной деятельности должностного лица".
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "хулиганство" после инцидента у здания Антикоррупционного суда в Ереване, где в пятницу прошло заседание по делу предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
Ранее в МВД Армении сообщили, что полиция задержала у здания суда 17 сторонников Карапетяна.
"В связи с инцидентом перед зданием Антикоррупционного суда с участием сторонников партии "Сильная Армения" (возглавляемой Карапетяном - ред.) инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "воспрепятствование законной служебной деятельности должностного лица", - написала Авдалян в соцсети Facebook*.
По ее словам, в ходе предварительного следствия задержаны 17 человек, проводятся следственные и процессуальные действия.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Суд в Армении не запретил контакты Карапетяна с журналистами
Вчера, 18:49
 
ПроисшествияАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)Армянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала