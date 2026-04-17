В Армении возбудили дело после инцидента у здания Антикоррупционного суда

ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "хулиганство" после инцидента у здания Антикоррупционного суда в Ереване, где в пятницу прошло заседание по делу предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

Ранее в МВД Армении сообщили, что полиция задержала у здания суда 17 сторонников Карапетяна

"В связи с инцидентом перед зданием Антикоррупционного суда с участием сторонников партии "Сильная Армения" (возглавляемой Карапетяном - ред.) инициировано уголовное производство по признакам статей "хулиганство, совершенное группой лиц" и "воспрепятствование законной служебной деятельности должностного лица", - написала Авдалян в соцсети Facebook*.

По ее словам, в ходе предварительного следствия задержаны 17 человек, проводятся следственные и процессуальные действия.