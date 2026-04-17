Суд в Армении не запретил контакты Карапетяна с журналистами

ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении разрешил находящемуся под домашним арестом предпринимателю Самвелу Карапетяну общаться с журналистами.
Ранее в пятницу Антикоррупционный суд Армении продлил Карапетяну домашний арест на три месяца.
"Если вы захотите пообщаться с журналистами, дать интервью, вам это не запрещено", - заявил судья Ваге Долмазян.
Он также добавил, что Карапетян сможет общаться с соратниками и другими людьми, за исключением группы лиц, которых Долмазян перечислил.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.