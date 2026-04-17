Сотрудника филиала "Россетей" приговорили к принудительным работам

Приговор еще не вступил в законную силу.

МУРМАНСК, 17 апр - РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска сообщил, что приговорил начальника подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Валерия Гонюкова, обвиненного в халатности из-за гибели ребенка в трансформаторной подстанции, к 1,5 годам принудительных работ.

В мае 2025 года девятилетний мальчик, гулявший во дворе Архангельска с друзьями, забрался в помещение подстанции, где получил смертельный удар током.

"Суд установил, что Гонюков, достоверно зная, что здание трансформаторной подстанции №196 на улице Котласская в центре Архангельска нуждается в проведении ремонтных работ (фундамент здания просел, отмостка частично разрушена), не предпринял необходимых и достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних на опасный объект, которые он в силу закона должен был предпринять незамедлительно", - говорится в сообщении на сайте суда.

Как следует из представленной инстанции документации, о дефектах здания сотрудники предприятия предупреждали руководство неоднократно на протяжении многих лет. По данным стороны защиты, после трагедии в подобных зданиях провели комплекс ремонтных работ.

Суд добавил, что Гонюков признал вину. Как уточнила прокуратура Архангельской области , он возместил моральный вред родителям погибшего ребенка в размере 3 миллионов рублей.

"Осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок в один год шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией электрических сетей, на срок в один год", - отметил суд.