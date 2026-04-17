Сотрудника филиала "Россетей" приговорили к принудительным работам - РИА Новости, 17.04.2026
18:35 17.04.2026
Сотрудника филиала "Россетей" приговорили к принудительным работам

Сотрудника филиала "Россетей" приговорили к 1,5 годам принудительных работ

Суд. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальника подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" Гонюкова приговорили к 1,5 годам принудительных работ за халатность, которая привела к гибели ребенка.
  • Суд установил, что Гонюков не предпринял необходимых мер для предотвращения проникновения посторонних на опасную территорию трансформаторной подстанции №196.
  • Приговор еще не вступил в законную силу.
МУРМАНСК, 17 апр - РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска сообщил, что приговорил начальника подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Валерия Гонюкова, обвиненного в халатности из-за гибели ребенка в трансформаторной подстанции, к 1,5 годам принудительных работ.
В мае 2025 года девятилетний мальчик, гулявший во дворе Архангельска с друзьями, забрался в помещение подстанции, где получил смертельный удар током.
"Суд установил, что Гонюков, достоверно зная, что здание трансформаторной подстанции №196 на улице Котласская в центре Архангельска нуждается в проведении ремонтных работ (фундамент здания просел, отмостка частично разрушена), не предпринял необходимых и достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних на опасный объект, которые он в силу закона должен был предпринять незамедлительно", - говорится в сообщении на сайте суда.
Как следует из представленной инстанции документации, о дефектах здания сотрудники предприятия предупреждали руководство неоднократно на протяжении многих лет. По данным стороны защиты, после трагедии в подобных зданиях провели комплекс ремонтных работ.
Суд добавил, что Гонюков признал вину. Как уточнила прокуратура Архангельской области, он возместил моральный вред родителям погибшего ребенка в размере 3 миллионов рублей.
"Осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок в один год шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией электрических сетей, на срок в один год", - отметил суд.
Приговор суда в законную силу не вступил, заключила инстанция.
