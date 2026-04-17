Суд в Армении продлил домашний арест Карапетяну - РИА Новости, 17.04.2026
18:11 17.04.2026
Суд в Армении продлил домашний арест Карапетяну на 3 месяца

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Самвелу Карапетяну на три месяца.
  • Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года, а 30 декабря 2025 года его перевели под домашний арест.
ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении продлил в пятницу домашний арест владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну на три месяца, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил продлить домашний арест Самвелу Карапетяну на три месяца", - заявил в ходе заседания судья Ваге Долмазян.
Он отметил, что Карапятяну разрешены переписка, телефонные разговоры, использование других средств коммуникаций.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
