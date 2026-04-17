Суд 24 апреля начнет рассматривать дело Тимура Иванова о взятках

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 24 апреля начнет рассматривать по существу дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

В пятницу суд провел в закрытом режиме предварительное заседание.

"По существу назначили на 24 апреля", - сказал собеседник агентства.

Также на скамье подсудимых руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин . Третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин - заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.