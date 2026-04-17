Суд 24 апреля начнет рассматривать дело Тимура Иванова о взятках

- Симоновский суд Москвы 24 апреля начнет рассматривать по существу дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей.
- Также на скамье подсудимых находится руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин, а третий фигурант — предприниматель Сергей Бородин — заключил досудебное соглашение, и его дело выделено в отдельное производство.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 24 апреля начнет рассматривать по существу дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
В пятницу суд провел в закрытом режиме предварительное заседание.
"По существу назначили на 24 апреля", - сказал собеседник агентства.
Также на скамье подсудимых руководитель "ОлимпСитиСтроя" Александр Фомин. Третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин - заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре признал приговор законным.