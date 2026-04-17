Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятках

Симоновский суд Москвы продлил на полгода арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

Суд, проведя в закрытом режиме предварительное заседание, разрешил присутствовать на оглашении родственникам, но вывел из зала пишущую прессу - вопреки тому, что по закону те, и другие имеют статус слушателей.

"Суд продлил Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода", - сказал Мусаев.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.