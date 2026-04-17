Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятках

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы продлил на полгода арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
Суд, проведя в закрытом режиме предварительное заседание, разрешил присутствовать на оглашении родственникам, но вывел из зала пишущую прессу - вопреки тому, что по закону те, и другие имеют статус слушателей.
"Суд продлил Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода", - сказал Мусаев.
Аналогичное решение было принято в отношении руководителя "ОлимпСитиСтроя" Александра Фомина.
Третий фигурант - предприниматель Сергей Бородин - заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре признал приговор законным.