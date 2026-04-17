Водитель, насмерть сбивший школьниц в Ревде, получил 17 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил водителя Михаила Слободяна, насмерть сбившего школьниц в Ревде Свердловской области, к 17 годам колонии общего режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Слободяну М.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что судом полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших и с осужденного взыскана компенсация причиненного преступлением морального вреда на 16 миллионов рублей.

Вечером 27 октября 2025 года в Ревде 37-летний водите ль L ada не справился с управлением и сбил трех школьниц, ожидавших на тротуаре разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в магазин. Две девочки-сестры скончались на месте. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал фигуранта, в суде он заявлял журналистам, что "считает себя виноватым".