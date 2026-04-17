В Тамбове арестовали пятерых подозреваемых в производстве мефедрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал пятерых мужчин, подозреваемых в производстве синтетических наркотиков, у которых изъяли около 100 килограммом мефедрона, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Ленинский районный суд Тамбова избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в канале в Мах объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области.
В пресс-службе добавили, что правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Санкция этой статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
Сотрудники ФСБ вместе с Росгвардией пресекли работу нарколаборатории в Тамбовской области, которая незаконно производила синтетические вещества в особо крупном размере. Правоохранители задержали пятерых мужчин, изъяли 97 килограммов вещества, содержащего мефедрон, и различные прекурсоры объемом свыше 5 тысяч литров.
