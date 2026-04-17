В Тамбове арестовали пятерых подозреваемых в производстве мефедрона

ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал пятерых мужчин, подозреваемых в производстве синтетических наркотиков, у которых изъяли около 100 килограммом мефедрона, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.