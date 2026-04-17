Миронов предложил вдвое увеличить максимальный "декретный" стаж для женщин - РИА Новости, 17.04.2026
04:07 17.04.2026 (обновлено: 04:31 17.04.2026)
Миронов предложил вдвое увеличить максимальный "декретный" стаж для женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил засчитывать в пенсионный стаж максимальный срок декретного отпуска — не полтора, а три года.
  • Лидер партии «Справедливая Россия» подчеркнул, что с этого года в России отменен «потолок» пенсионного стажа для мам.
  • Теперь нет ограничения в шесть лет стажа за четверых детей, и при рождении близнецов стаж в 1,5 года дается за каждого ребенка.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в пенсионный стаж максимальный срок декретного отпуска - не полтора, а три года.
"Прежде всего, засчитывать в стаж не полтора, а все три года отпуска по уходу за ребенком. Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу", - сказал Миронов РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Миронов предложил предоставлять соцжилье участникам СВО с инвалидностью
8 апреля, 04:10
Женщина, которая хочет посвятить себя ребенку, не должна терять полтора года стажа, подчеркнул он.
"Мы не раз вносили такое предложение. В том числе недавно направили его в правительство по итогам Форума молодых мам, который провела наша партия. Наши молодые мамы инициативу полностью поддерживают и очень ждут такого решения", - добавил лидер партии.
Миронов напомнил, что с этого года в России отменен "потолок" пенсионного стажа для мам.
"Это было давнее предложение нашей партии, которое поддержал президент и в итоге реализовало правительство", - пояснил он.
Парламентарий подчеркнул, что раньше максимальный стаж в шесть лет начислялся только за четверых детей - последующие не учитывались, а теперь этого ограничения больше нет.
"Также и при рождении близнецов, стаж в 1,5 года дается за каждого ребенка, а не "оптом за всех". Это нужные изменения, благодаря которым сотни тысячи многодетных мам получат прибавку к пенсии", - подытожил Миронов.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
7 апреля, 06:00
 
