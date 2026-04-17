Миронов предложил вдвое увеличить максимальный "декретный" стаж для женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил засчитывать в пенсионный стаж максимальный срок декретного отпуска — не полтора, а три года.

Лидер партии «Справедливая Россия» подчеркнул, что с этого года в России отменен «потолок» пенсионного стажа для мам.

Теперь нет ограничения в шесть лет стажа за четверых детей, и при рождении близнецов стаж в 1,5 года дается за каждого ребенка.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать в пенсионный стаж максимальный срок декретного отпуска - не полтора, а три года.

"Прежде всего, засчитывать в стаж не полтора, а все три года отпуска по уходу за ребенком. Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу", - сказал Миронов РИА Новости.

Женщина, которая хочет посвятить себя ребенку, не должна терять полтора года стажа, подчеркнул он.

"Мы не раз вносили такое предложение. В том числе недавно направили его в правительство по итогам Форума молодых мам, который провела наша партия. Наши молодые мамы инициативу полностью поддерживают и очень ждут такого решения", - добавил лидер партии.

Миронов напомнил, что с этого года в России отменен "потолок" пенсионного стажа для мам.

"Это было давнее предложение нашей партии, которое поддержал президент и в итоге реализовало правительство", - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что раньше максимальный стаж в шесть лет начислялся только за четверых детей - последующие не учитывались, а теперь этого ограничения больше нет.