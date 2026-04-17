Трамп заявил о планах извлечь обогащенный уран совместно с Ираном

МИД Ирана, напротив, сообщает, что такого решения не было.

Это уже не первое резонансное заявление Трампа за сегодняшний день: до этого он утверждал, что стороны могут заключить мир уже в эти выходные.

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что вывоз обогащенного урана из Ирана не потребует участия военных, поскольку это будет совместная миссия.

"Мы спустимся туда и извлечем его вместе с ними, а потом заберем себе. Мы сделаем это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды", — передает его слова телеканал CBS

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что решения о вывозе не принималось, и этот вопрос можно решить множеством других способов.

"Эта тема для нас важна в той же степени, в какой мы считаем свою собственную землю священной", — подчеркнул он.

Ранее в пятницу глава Белого дома сделал несколько резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с исламской республикой. Так, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив . По его словам, стороны могут подписать мирный договор уже в эти выходные.

На прошлой неделе стороны провели первый раунд переговоров. По его итогам в Иране заявили, что они не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Штаты настаивают на изъятии обогащенного урана.

О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон приступил к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. А сегодня вечером Тегеран объявил об открытии этого транспортного коридора со своей стороны.