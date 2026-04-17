Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о планах извлечь обогащенный уран совместно с Ираном - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 17.04.2026 (обновлено: 00:02 18.04.2026)
Трамп заявил о планах извлечь обогащенный уран совместно с Ираном

Трамп: США и Иран извлекут обогащенный уран вместе без участия военных

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о планах совместной миссии с Ираном по вывозу обогащенного урана.
  • МИД Ирана, напротив, сообщает, что такого решения не было.
  • Это уже не первое резонансное заявление Трампа за сегодняшний день: до этого он утверждал, что стороны могут заключить мир уже в эти выходные.
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что вывоз обогащенного урана из Ирана не потребует участия военных, поскольку это будет совместная миссия.
"Мы спустимся туда и извлечем его вместе с ними, а потом заберем себе. Мы сделаем это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды", — передает его слова телеканал CBS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Открыт кровавый секрет на триллион: что на самом деле Трамп хочет от Ирана
Вчера, 08:00
Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что решения о вывозе не принималось, и этот вопрос можно решить множеством других способов.
"Эта тема для нас важна в той же степени, в какой мы считаем свою собственную землю священной", — подчеркнул он.
Ранее в пятницу глава Белого дома сделал несколько резонансных заявлений о подготовке масштабного соглашения с исламской республикой. Так, Тегеран якобы согласился полностью прекратить обогащение урана и обязался никогда не перекрывать стратегически важный Ормузский пролив. По его словам, стороны могут подписать мирный договор уже в эти выходные.
На прошлой неделе стороны провели первый раунд переговоров. По его итогам в Иране заявили, что они не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Штаты настаивают на изъятии обогащенного урана.
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Мы это сделали". В США высказались о победе в войне с Ираном
Вчера, 22:22
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон приступил к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. А сегодня вечером Тегеран объявил об открытии этого транспортного коридора со своей стороны.
Транзит через него практически полностью прекратился после начала американо-израильской военной операции, а позже свободное судоходство по этому маршруту стало одним из условий соблюдения перемирия, о котором Штаты и Иран объявили 8 апреля.
Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
КСИР заявил о новом режиме судоходства в Ормузском проливе
Вчера, 20:05
 
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеядерное топливоУран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала