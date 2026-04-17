Министр торговли США назвал Канаду отстоем

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о соседней Канаде, а ведомство попыталось оправдаться за начальника.

Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали. Целиком фраза якобы звучала не "они отстой" (they suck), а "они присосались" (suck off) к экономике США, заявили в ведомстве.