22:27 17.04.2026 (обновлено: 22:36 17.04.2026)
Министр торговли США назвал Канаду отстоем

Semafor: Латник назвал Канаду отстоем, а Минторгу США пришлось оправдываться

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минторга США Латник назвал Канаду отстоем
  • Представитель Минторга заявил, что слова министра неверно интерпретировали.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о соседней Канаде, а ведомство попыталось оправдаться за начальника.
"Они отстой", - цитирует издание Semafor Латника с экономического форума в Вашингтоне.
Министр оценил экономику США в 30 триллионов долларов, заявив, что канадский премьер Марк Карни в случае возникновения проблем с южным соседом сразу отправляется в Китай с заведомо проигрышными предложениями. "Худшая стратегия, о которой я слышал", - сказал министр.
Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали. Целиком фраза якобы звучала не "они отстой" (they suck), а "они присосались" (suck off) к экономике США, заявили в ведомстве.
