Министр торговли США назвал Канаду отстоем

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о соседней Канаде, а ведомство попыталось оправдаться за начальника.
"Они отстой", - цитирует издание Semafor Латника с экономического форума в Вашингтоне.
Министр оценил экономику США в 30 триллионов долларов, заявив, что канадский премьер Марк Карни в случае возникновения проблем с южным соседом сразу отправляется в Китай с заведомо проигрышными предложениями. "Худшая стратегия, о которой я слышал", - сказал министр.
Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали. Целиком фраза якобы звучала не "они отстой" (they suck), а "они присосались" (suck off) к экономике США, заявили в ведомстве.