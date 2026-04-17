22:22 17.04.2026 (обновлено: 22:24 17.04.2026)
"Мы это сделали". В США высказались о победе в войне с Ираном

Дэвис: у США нет жизнеспособного пути к победе в войне против Ирана

© Фото : U.S. Marine Corps — Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты никогда не смогут выйти из войны против Ирана победителями, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Для Соединенных Штатов просто нет жизнеспособного пути к военной победе в этой войне. Задача слишком сложна, потребует больше ресурсов и боеприпасов, чем весь наш арсенал, и займет больше времени, чем у нас есть. Еще до того, как мы приняли решение начать войну, должно было быть очевидно, что страну <…> никогда не следовало пытаться захватить. Но мы это сделали и теперь оказались в такой ситуации", — написал он в соцсети Х.
Дэвис отметил, что у Вашингтона есть только один выход из сложившейся ситуации — "поступить по-взрослому, приняв последствия своего неверного решения и закончить все на наилучших условиях".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
