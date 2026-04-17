СМИ: задержки поставок оружия из США поставили Европу в сложное положение

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются, что задержки поставок американского оружия ставят их в сложное положение, передаёт агентство Рейтер.
В четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном. Отмечалось, что задержки в поставках, как ожидается, затронут ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
Как сообщила в минувшую пятницу телерадиокомпания ERR, министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что задержки поставок американского оружия в Европу могут коснуться боеприпасов, систем HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.