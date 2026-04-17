СМИ: задержки поставок оружия из США поставили Европу в сложное положение - РИА Новости, 17.04.2026
17:18 17.04.2026 (обновлено: 17:19 17.04.2026)
СМИ: задержки поставок оружия из США поставили Европу в сложное положение

Reuters: задержки поставок оружия из США поставили Европу в сложное положение

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
  • Европейские чиновники жалуются, что задержки поставок американского оружия ставят их в сложное положение, пишет Reuters.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются, что задержки поставок американского оружия ставят их в сложное положение, передаёт агентство Рейтер.
В четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном. Отмечалось, что задержки в поставках, как ожидается, затронут ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
USS Tripoli - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана шокировало США
Вчера, 15:11
"Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в сложное положение", - говорится в сообщении.
Как сообщила в минувшую пятницу телерадиокомпания ERR, министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что задержки поставок американского оружия в Европу могут коснуться боеприпасов, систем HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американские боеприпасы - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
США предупредили Литву о задержках в поставках боеприпасов, пишут СМИ
Вчера, 15:22
 
В миреСШАИранБалтияХанно ПевкурВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
