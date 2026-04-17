Лукашенко рассказал, как США добиваются своих целей во внешней политике
16:13 17.04.2026 (обновлено: 18:14 17.04.2026)
Лукашенко рассказал, как США добиваются своих целей во внешней политике

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь — Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США добиваются своих интересов во внешней политике любым способом.
  • По словам Лукашенко, США готовы использовать военные методы для достижения своих целей, невзирая на права человека.
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США добиваются своих интересов во внешней политике любым способом, в том числе военным, невзирая на права человека.
"Никаких прав человека… У вас (США - ред.) есть интерес, в данном случае (с Ираном – ред.) нефть, газ, контроль над ними, и эти интересы достигаются любым способом, в том числе военным. Вы готовы бомбить, ломать, крошить невзирая ни на какие права человека", - сказал Лукашенко в интервью RT.
По его словам, это – основа диктатуры.
Лукашенко назвал США диктаторами
Вчера, 16:16
 
