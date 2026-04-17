Маск предложил выплачивать населению США чеки для борьбы с безработицей

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил правительству США обеспечивать выплаты населению для того, чтобы справиться с последствиями безработицы из-за ИИ.
"Универсальный высокий доход в виде чеков, выдаваемых федеральным правительством, - это лучший способ справиться с безработицей, вызванной ИИ", - написал Маск в соцсети Х.
Ранее газета Financial Times сообщала, что крупные американские корпорации объявили о планах сократить более 52 тысяч рабочих мест, что усиливает опасения относительно замедления рынка труда в США на фоне экономической неопределенности и ускоренного внедрения искусственного интеллекта.