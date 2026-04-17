Маск предложил выплачивать населению США чеки для борьбы с безработицей - РИА Новости, 17.04.2026
15:59 17.04.2026 (обновлено: 16:00 17.04.2026)
Маск предложил выплачивать населению США чеки для борьбы с безработицей из-за ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск предложил правительству США обеспечивать выплаты населению для борьбы с безработицей, вызванной внедрением ИИ.
  • Крупные американские корпорации объявили о планах сократить более 52 тысяч рабочих мест.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предложил правительству США обеспечивать выплаты населению для того, чтобы справиться с последствиями безработицы из-за ИИ.
"Универсальный высокий доход в виде чеков, выдаваемых федеральным правительством, - это лучший способ справиться с безработицей, вызванной ИИ", - написал Маск в соцсети Х.
Ранее газета Financial Times сообщала, что крупные американские корпорации объявили о планах сократить более 52 тысяч рабочих мест, что усиливает опасения относительно замедления рынка труда в США на фоне экономической неопределенности и ускоренного внедрения искусственного интеллекта.
