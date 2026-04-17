США призвали Израиль и Ливан найти формат диалога, где не будет победителей - РИА Новости, 17.04.2026
13:07 17.04.2026
США призвали Израиль и Ливан найти формат диалога, где не будет победителей

Посол Баррак: Израиль и Ливан должны найти формат диалога без победителей

© AP Photo / Jacquelyn MartinТрехсторонняя встреча предствавителей США, Израиля и Ливана в госдепартаменте США
Трехсторонняя встреча предствавителей США, Израиля и Ливана в госдепартаменте США - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Трехсторонняя встреча предствавителей США, Израиля и Ливана в госдепартаменте США. Архивное фото
  • Спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак заявил, что Израилю и Ливану необходимо найти формат диалога, при котором не будет победителей и проигравших.
АНТАЛЬЯ, 17 апр — РИА Новости. Израилю и Ливану необходимо найти формат диалога, при котором не будет победителей и проигравших, заявил спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
Дым на месте взрыва на ливанской стороне израильско-ливанской границы после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем. 17 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия
Вчера, 12:04
"Нужно найти формат диалога, где не будет победителей и проигравших", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах дипломатического форума в Анталье.
По словам Баррака, процесс урегулирования находится в надежных руках, однако для решения конфликта потребуется время. Он также подчеркнул, что силовой сценарий урегулирования малореалистичен.
"Идея полного уничтожения "Хезболлах" нереалистична, поскольку движение является частью шиитского населения. Ливан уже пережил длительную гражданскую войну и не пойдет на её повторение", - заявил он.
Дипломат также призвал к поиску модели сосуществования и устойчивого развития для всех сторон.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СМИ: Израиль атаковал более десяти поселений Ливана до прекращения огня
Вчера, 00:33
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В четверг после заявления Трампа о прекращении огня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он добавил, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Госдеп назвал условие продления перемирия между Израилем и Ливаном
16 апреля, 22:47
 
