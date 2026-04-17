США призвали Израиль и Ливан найти формат диалога, где не будет победителей

АНТАЛЬЯ, 17 апр — РИА Новости. Израилю и Ливану необходимо найти формат диалога, при котором не будет победителей и проигравших, заявил спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.

"Нужно найти формат диалога, где не будет победителей и проигравших", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах дипломатического форума в Анталье

По словам Баррака, процесс урегулирования находится в надежных руках, однако для решения конфликта потребуется время. Он также подчеркнул, что силовой сценарий урегулирования малореалистичен.

"Идея полного уничтожения " Хезболлах " нереалистична, поскольку движение является частью шиитского населения. Ливан уже пережил длительную гражданскую войну и не пойдет на её повторение", - заявил он.

Дипломат также призвал к поиску модели сосуществования и устойчивого развития для всех сторон.

Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.