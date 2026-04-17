В Вашингтоне выдвинули ультиматум Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США обязаны прекратить поставки оружия Израилю, остановив американского лидера Дональда Трампа любой ценой.
- Часть сенаторов-демократов отказалась поддержать резолюции, блокирующие продажу оружия Израилю на сумму почти 450 миллионов долларов, из-за чего они были заблокированы.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США обязаны прекратить поставки оружия Израилю, остановив президента США Дональда Трампа любой ценой, заявил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X, комментируя провал резолюции об остановке военной помощи Тель-Авиву.
"Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом, любой ценой", — написал он.
Ван Холлен обвинил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирного населения в секторе Газа.
В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные их коллегой Берни Сандерсом, блокирующие почти 450 миллионов долларов продажи оружия Израилю. В итоге резолюции были заблокированы.
Издание The New Republic отмечает, что решение 11 демократов проголосовать против документа вызвало крупный скандал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Второго марта на фоне атаки на Иран началась эскалация конфликта между Израилем и Ливаном, поскольку ливанское шиитское движение "Хезболла" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболла" приостановила операции против Израиля, но возобновила их после массированных израильских ударов по Ливану. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что стороны договорились о перемирии.
