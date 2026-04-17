Иран поднял на смех Хегсета после конфуза в Пентагоне

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посольство Ирана в Турции высмеяло министра обороны США Пита Хегсета за ошибку во время молитвы в Пентагоне, соответствующий пост размещен на странице дипмиссии в соцсети Х.
Накануне СМИ писали, что Хегсет, говоря о спасательной операции американских летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву.
"Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии", — говорится в публикации.
"Криминальное чтиво" — культовый кинофильм режиссера Квентина Тарантино. Он считается шедевром благодаря своему сценарию. За ее саморефлексивность, нетрадиционную структуру и особенную стилизацию критики назвали картину примером постмодернистского кино.