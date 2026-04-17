СМИ: США будут более активно "включены" в разоружение "Хезболлах" - РИА Новости, 17.04.2026
01:38 17.04.2026 (обновлено: 01:51 17.04.2026)
i24: США будут более включены в разоружение "Хезболлах", чем когда-либо ранее

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США будут более активно «включены» в разоружение ливанского шиитского движения «Хезболлах», чем когда-либо раньше, в рамках соглашения между Ливаном и Израилем, утверждает телеканал i24 со ссылкой на израильского чиновника.
  • Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы разоружение «Хезболлах» произошло, поэтому США будут гораздо более активно участвовать в этом процессе.
  • Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00:00 по местному времени 17 апреля.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США будут более "включены" в разоружение ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем когда-либо раньше, в рамках достигнутого соглашения между Ливаном и Израилем, утверждает телеканал i24 со ссылкой на израильского чиновника.
Американский посол в Анкаре, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак ранее заявлял, что США не будут вмешиваться в конфликт между Израилем и Ливаном.
"В отличие от того, что было в прошлом, США намерены содействовать разоружению "Хезболлах" и использовать американские ресурсы для достижения этой цели", - говорится в сообщении телеканала.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп "хочет, чтобы это произошло", поэтому сейчас "США будут гораздо более включены".
Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
При этом ранее в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он добавил, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".
