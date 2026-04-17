СМИ: США будут более активно "включены" в разоружение "Хезболлах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США будут более "включены" в разоружение ливанского шиитского движения "Хезболлах", чем когда-либо раньше, в рамках достигнутого соглашения между Ливаном и Израилем, утверждает телеканал i24 со ссылкой на израильского чиновника.
"В отличие от того, что было в прошлом, США намерены содействовать разоружению "Хезболлах" и использовать американские ресурсы для достижения этой цели", - говорится в сообщении телеканала.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп "хочет, чтобы это произошло", поэтому сейчас "США будут гораздо более включены".
Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
При этом ранее в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он добавил, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".