США не одержат победу в конфликте с Ираном, заявил Пезешкиан
00:53 17.04.2026
США не одержат победу в конфликте с Ираном, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: США не одержат победу в конфликте с Ираном

© Фото : Iranian Presidency OfficeМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не одержат победу в конфликте с Ираном.
  • Пезешкиан отметил, что война невыгодна ни одной из сторон и после окончания конфликта странам региона стоит укрепить сотрудничество.
  • Начальник штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршал Асим Мунир представил доклад по переговорному процессу о мире между Ираном и США и выразил надежду на скорую договоренность сторон.
ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. США не одержат победу в конфликте с Ираном, но война невыгодна никому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"США в этом конфликте не победят, но именно страны региона и мира понесут серьезные убытки", - сказал Пезешкиан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Блокада Ирана сохраняется и остается сильной, утверждает Трамп
Вчера, 21:50
Он также отметил, что война не в интересах ни одной из сторон.
Согласно сообщению пресс-службы президента Ирана, Пезешкиан заявил об этом, принимая начальника штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.
Как отметил иранский президент, после окончания конфликта Ирана с США и Израилем странам региона стоит укрепить сотрудничество, создав условия для безопасности на Ближнем Востоке.
"Подобно тому, как Европа посредством механизмов, как НАТО, обеспечивает собственную безопасность, исламские страны, опираясь на культурную и религиозную общность, могут решать различные вопросы в рамках коллективного сотрудничества", - добавил Пезешкиан.
В свою очередь, пакистанский военный представил доклад по переговорному процессу о мире между Ираном и США, выразив надежду на скорую договоренность сторон. При этом он заявил, что регион не вернется к прежнему состоянию после окончания войны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Трамп: продления перемирия не потребуется, так как Иран хочет сделки с США
Вчера, 21:14
 
