Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 17.04.2026 (обновлено: 01:00 17.04.2026)
СМИ раскрыли, что США готовятся сделать с Кубой

RS назвал возможную операцию США на Кубе отвлекающим маневром

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром.
  • Он призван помочь администрации сменить фокус внимания с тупиковой для Вашингтона ситуации на Ближнем Востоке.
  • Несмотря на то, что глава Белого дома еще не принял окончательное решение, в конгрессе не верят в нападение.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США на Кубе может быть отвлекающим маневром, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
"Поскольку дипломатический прогресс между двумя странами (США и Кубой. — Прим. ред.), похоже, застопорился, возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов Штатов могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации", — говорится в публикации.
По словам автора, такой маневр призван помочь Вашингтону выбраться из "трясины", в которую американская администрация загнала себя на Ближнем Востоке.
При этом, поясняет журнал, несмотря на то что президент США Дональд Трамп еще не принял решение о действиях в отношении Гаваны, а долгосрочная стратегия в отношении острова не определена, члены конгресса не ждут начала удара.
В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Днем ранее президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну. При этом достижение соглашения с Вашингтоном он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
В миреКубаСШАДональд ТрампМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала