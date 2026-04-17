СМИ раскрыли, что США готовятся сделать с Кубой

В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.

С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.