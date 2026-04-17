Президент Кубы Диас-Канель признался, что ежедневно читает Sputnik

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд Sputnik на V Международном коллоквиуме "Родина" в Гаване и поприветствовал сотрудников российского информационного агентства. Глава государства заявил, что ежедневно читает публикации Sputnik.

"Знаем, знаем. Каждый день вас читаю", — сказал Диас-Канель в беседе с сотрудниками агентства.

V Международный коллоквиум "Родина" открылся в четверг в Гаване и продлится три дня. Медиафорум собрал около 150 журналистов, аналитиков, академиков и специалистов в сфере СМИ из более чем 20 стран мира. Sputnik представлен на мероприятии собственным стендом в экспозиционной зоне коллоквиума.