ВС России ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Расчеты 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Российские бойцы отметили, что "предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций, оперативной передачи необходимых материалов, а также создания аудио- и видеоконференций".

В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО артиллерийские расчеты и операторы БПЛА войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными инженерами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки.