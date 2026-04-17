Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 17.04.2026
Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
  • Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.
  • Армия России выявила скопление живой силы противника на этом направлении с помощью воздушной разведки.
  • Все назначенные цели были успешно поражены, как показали данные объективного контроля в режиме реального времени.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" морских пехотинцев в составе группировки войск "Центр" сорвали проведение ротации живой силы ВСУ на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
По сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки армией России на Добровольском направлении было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ.
"После проведение доразведки было определено, что боевики ВСУ пытаются осуществить перемещение личного состава. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения противнику силами реактивных систем залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении ведомства.
На кадрах расчет реактивных систем залпового огня "Ураган" 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" наносит удар по выявленной цели.
"По данным объективного контроля, который проводился в режиме реального времени, все назначенные цели были успешно поражены", - рассказали в Минобороны России.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
 
 
