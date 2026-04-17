Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" морских пехотинцев в составе группировки войск "Центр" сорвали проведение ротации живой силы ВСУ на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

По сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки армией России на Добровольском направлении было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ

"После проведение доразведки было определено, что боевики ВСУ пытаются осуществить перемещение личного состава. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения противнику силами реактивных систем залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении ведомства.

На кадрах расчет реактивных систем залпового огня "Ураган" 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" наносит удар по выявленной цели.