Появились новые детали ЧП в Туапсе

Краткий пересказ от РИА ИИ Отец 14-летней девочки, тело которой все еще ищут на месте атаки ВСУ в Туапсе, пытался найти дочь в горящем доме и вышел оттуда последним.

В результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка, семь человек пострадали.

В Туапсинском округе введен режим ЧС, а ГСУ СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей.

КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Отец 14-летней девочки, поиски тела которой все еще продолжаются на месте атаки ВСУ в Туапсе, пытался найти дочь в горящем доме, пока была такая возможность, он вышел оттуда последним, рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев, который одним из первых пришел на помощь семье.

Абаджев вместе с еще одни соседом и отцом прибежали к загоревшемуся дому сразу после атаки, они помогли выбраться женщине и ее пятилетней дочери.

"Из дома уже к тому моменту все вышли, в том числе мама, и бабушка. Единственное, как я узнал потом, отец, глава семьи еще в доме оставался. Он искал свою дочку четырнадцатилетнюю. Он пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным, он вышел из дома последним", - сказал Абаджев.

Мужчина отметил, что он и другие соседи до утра помогали расчищать завалы разрушенного дома.