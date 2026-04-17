16:46 17.04.2026
Появились новые детали ЧП в Туапсе

Отец погибшей в Туапсе девочки пытался найти ее в горящем доме и вышел последним

© РИА Новости / МЧС РФ | Спасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец 14-летней девочки, тело которой все еще ищут на месте атаки ВСУ в Туапсе, пытался найти дочь в горящем доме и вышел оттуда последним.
  • В результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка, семь человек пострадали.
  • В Туапсинском округе введен режим ЧС, а ГСУ СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей.
КРАСНОДАР, 17 апр – РИА Новости. Отец 14-летней девочки, поиски тела которой все еще продолжаются на месте атаки ВСУ в Туапсе, пытался найти дочь в горящем доме, пока была такая возможность, он вышел оттуда последним, рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев, который одним из первых пришел на помощь семье.
Абаджев вместе с еще одни соседом и отцом прибежали к загоревшемуся дому сразу после атаки, они помогли выбраться женщине и ее пятилетней дочери.
"Из дома уже к тому моменту все вышли, в том числе мама, и бабушка. Единственное, как я узнал потом, отец, глава семьи еще в доме оставался. Он искал свою дочку четырнадцатилетнюю. Он пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным, он вышел из дома последним", - сказал Абаджев.
Мужчина отметил, что он и другие соседи до утра помогали расчищать завалы разрушенного дома.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. Семь человек, по последним данным, пострадали. В Туапсинском округе введен режим ЧС. По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
