Путин обсудил с членами Совбеза вопросы взаимодействия со странами СНГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ взаимодействие с государствами-членами СНГ.
Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами СБ.
"Обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся на постоянной основе - это взаимодействие с нашими ближайшими соседями, со странами СНГ", - сказал российский лидер.