В ходе СМИД СНГ обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, заявил Лавров

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ обсуждалась тема беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в контексте агрессии США и Израиля против Ирана.
"Особое внимание уделили различным аспектам беспрецедентной эскалации напряженности в зоне Персидского залива, вызванной военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам СМИД СНГ.
