Иран снова закроет Ормуз при продолжении блокады США, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 17 апр — РИА Новости. Тегеран закроет Ормузский пролив при продолжении морской блокады США, сообщил источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.
"Если морская блокада продолжится, то это будет считаться нарушением режима прекращения огня, транзит через Ормузский пролив будет закрыт", — передает его слова агентство Tasnim.
Об открытии транспортного коридора ранее вечером сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Это произошло на фоне перемирия между между Израилем и ливанским движением "Хезболла", которого они достигли накануне.
Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, поблагодарил Тегеран за принятое решение. Тем не менее он отказался снять блокаду с портов ИРИ до подписания мирного договора. По его словам, это должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать. Глава Белого дома также заявил, что запретил Израилю обстреливать Ливан.
Мировые рынки уже отреагировали падением цен на топливо: стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,94 процента — до 86,64 доллара за баррель. Она опустилась до этого показателя впервые с 11 марта. Подешевел и газ: майские фьючерсы по индексу TTF ускорили падение до девяти процентов, составив 470 долларов за тысячу кубометров.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. До сегодняшнего дня проходить там могли только корабли с гумпомощью и дружественных Ирану стран. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, и свободное судоходство по проливу было одним из условий его соблюдения.