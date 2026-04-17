В США назначили финальное досудебное слушание по делу ученой Петровой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Массачусетсе назначил на 5 июня последнее досудебное заседание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой.
- Суд допустил возможность политической подоплеки в деле Петровой.
- Участники процесса рассчитывают, что дело дойдет до суда, и оценивают его продолжительность примерно в одну неделю.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Суд в Массачусетсе назначил на 5 июня последнее заседание перед началом судебного процесса по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд допустил возможность политической подоплеки в деле Петровой: в частности, имелась в виду возможность преследования из мести и избирательного уголовного преследования в рамках политики администрации США против иностранных студентов.
Стороны провели запланированное на 16 апреля заседание в формате совместного статусного отчета. В документе отмечается, что суд предоставил защите дополнительное время на подготовку и фактически поставил рассмотрение дела на паузу до 5 июня.
При этом, как выяснило РИА Новости, участники процесса рассчитывают, что дело дойдет до суда, и оценивают его продолжительность примерно в одну неделю.
Ранее РИА Новости передавало, что прокуратура до 4 мая должна подать апелляцию на решение суда, обязавшее ее передать защите документы о причинах возбуждения уголовного дела, Петрова получит право ответить на возражения до 1 июня.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала её визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова подала жалобу на незаконное задержание, после чего, в мае 2025 года, против нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде.
