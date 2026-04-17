В США назначили финальное досудебное слушание по делу ученой Петровой

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Суд в Массачусетсе назначил на 5 июня последнее заседание перед началом судебного процесса по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд допустил возможность политической подоплеки в деле Петровой: в частности, имелась в виду возможность преследования из мести и избирательного уголовного преследования в рамках политики администрации США против иностранных студентов.

Стороны провели запланированное на 16 апреля заседание в формате совместного статусного отчета. В документе отмечается, что суд предоставил защите дополнительное время на подготовку и фактически поставил рассмотрение дела на паузу до 5 июня.

При этом, как выяснило РИА Новости, участники процесса рассчитывают, что дело дойдет до суда, и оценивают его продолжительность примерно в одну неделю.

Ранее РИА Новости передавало, что прокуратура до 4 мая должна подать апелляцию на решение суда, обязавшее ее передать защите документы о причинах возбуждения уголовного дела, Петрова получит право ответить на возражения до 1 июня.