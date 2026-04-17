18:42 17.04.2026 (обновлено: 21:47 17.04.2026)
СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Соликамске

СК завел дело после ДТП с автобусом в Пермском крае, где погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в Соликамске.
  • В результате аварии два человека погибли и пятеро пострадали.
  • Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в пермском Соликамске, в котором погибли два человека и несколько пострадали, сообщает региональное управление СКРФ.
Ранее глава города Соликамска Александр Русанов сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на улице Мира.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что автоавария произошла после того, как водитель автомобиля Opel Corsa в районе дома №14 выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате скончались водитель и пассажир легкового автомобиля, ещё несколько человек пострадали.
