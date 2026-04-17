СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Соликамске

ПЕРМЬ, 17 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в пермском Соликамске, в котором погибли два человека и несколько пострадали, сообщает региональное управление СКРФ.
Ранее глава города Соликамска Александр Русанов сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на улице Мира.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что автоавария произошла после того, как водитель автомобиля Opel Corsa в районе дома №14 выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате скончались водитель и пассажир легкового автомобиля, ещё несколько человек пострадали.
Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Омской области
21 декабря 2025, 12:10