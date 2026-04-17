Бастрыкин поручил доложить о деле о самоуправстве в подмосковной Шаховской

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту самоуправства женщины в деревне Шаховская в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, в эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что жители деревни Шаховской не могут проехать к своим домам из-за платных ворот, установленных женщиной, которая через юрлицо управляет поселком. Проезд закрыт якобы даже для машин экстренных служб.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка "доложить о ходе расследования и по доводам сюжета", исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, отметили в ведомстве.