Бастрыкин поручил доложить о деле о самоуправстве в подмосковной Шаховской

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту самоуправства женщины в деревне Шаховская в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что жители деревни Шаховской не могут проехать к своим домам из-за платных ворот, установленных женщиной, которая через юрлицо управляет поселком. Проезд закрыт якобы даже для машин экстренных служб.