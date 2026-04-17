"Система-112" за квартал приняла более 1,9 миллиона экстренных вызовов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 1,9 миллиона экстренных вызовов приняла столичная "Система-112" за первый квартал 2026 года, что соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - отметил Бирюков.