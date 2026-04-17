"Система-112" за квартал приняла более 1,9 миллиона экстренных вызовов - РИА Новости, 17.04.2026
09:25 17.04.2026
"Система-112" за квартал приняла более 1,9 миллиона экстренных вызовов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 1,9 миллиона экстренных вызовов приняла столичная "Система-112" за первый квартал 2026 года, что соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, за январь-март операторы приняли свыше 1,9 миллиона вызовов, из них примерно половина - 980 тысяч - потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.
"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
"К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112"с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", техническое решение позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля", - заключил Бирюков.
