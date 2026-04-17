Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 17.04.2026
Адвокат предупредила дачников о штрафах за хлам на участке

Адвокат Кудерко: за мусор на дачном участке грозит штраф до 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДача
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Дача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собственники дачных участков, которые не убирают мусор и не косят траву, рискуют получить крупный штраф.
  • Если мусором занято более половины участка в течение года, начиная с сентября 2025 года, это признается серьезным нарушением.
  • При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок через суд и продать с торгов.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Собственники дачных участков, которые не убирают мусор и не косят траву, рискуют получить крупный штраф, а в запущенных случаях — лишиться земли. Об этом агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
"Собственнику дается год на уборку с момента фиксации проблемы. Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок", — пояснила адвокат.
По ее словам, с сентября 2025 года действуют новые правила: если мусором занято более половины участка в течение года, это признается серьезным нарушением.
Штраф для граждан — от 20 тысяч рублей или от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости. Для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. Если владелец не наводит порядок после штрафа, участок могут изъять через суд и продать с торгов, а бывшему собственнику вернут выручку за вычетом расходов.
Елена КудеркоОбществодачаДача
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала