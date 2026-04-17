Адвокат предупредила дачников о штрафах за хлам на участке

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Собственники дачных участков, которые не убирают мусор и не косят траву, рискуют получить крупный штраф, а в запущенных случаях — лишиться земли. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

"Собственнику дается год на уборку с момента фиксации проблемы. Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок", — пояснила адвокат.

По ее словам, с сентября 2025 года действуют новые правила: если мусором занято более половины участка в течение года, это признается серьезным нарушением.