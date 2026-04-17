Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за мытье машины на даче
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 17.04.2026
Россиян предупредили о штрафе за мытье машины на даче

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Частные дома в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автовладельцам может грозить штраф за мойку машины на дачном участке.
  • Грязная вода после мойки автомобиля содержит опасные вещества и относится к отходам.
  • Штраф за несоблюдение требований при обращении с отходами составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Автовладельцам может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку машины на дачном участке в связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
Эксперт отметила, что грязная вода, которая остается после мойки автомобиля, относится к отходам, так как содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества и реагенты.
"За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления статьями 8.2 и 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого составляет для граждан от 2 до 3 тысяч рублей", - сказала Лахтина.
Кроме того, по словам юриста, региональное законодательство также может предусматривать административную ответственность за мойку автомобилей в неустановленных местах, к которым относятся и дачные участки.
ОбществоТатьяна ЛахтинаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала