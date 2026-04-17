Россиян предупредили о штрафе за мытье машины на даче

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Автовладельцам может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку машины на дачном участке в связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.

Эксперт отметила, что грязная вода, которая остается после мойки автомобиля, относится к отходам, так как содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества и реагенты.

"За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления статьями 8.2 и 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого составляет для граждан от 2 до 3 тысяч рублей", - сказала Лахтина