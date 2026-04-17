Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото

Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей

Юрист предупредил о штрафах за рекламу на асфальте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гражданам РФ, самовольно разместившим рекламу на асфальте, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Нарушителям грозят штрафы по статье 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе"), предусматривающей ответственность за нарушение законодательства о рекламе, или по региональным законам о благоустройстве в виде штрафа для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Хаминский

Помимо штрафа, нарушителя могут обязать очистить покрытие за свой счет, отметил юрист. Повторное нарушение или невыполнение предписания может повлечь кратное увеличение штрафов, предупредил он.

Юрист подчеркнул, что самовольная реклама на асфальте ничем не отличается от расклейки рекламных объявлений на столбах и подъездах домов.

"При этом реклама на асфальте может классифицироваться и как незаконное нанесение надписей, портящее покрытие, незаконная наружная реклама. Например, в Москве , нанесение стойких изображений на тротуары и дороги наказывается штрафами, особенно если реклама портит элементы благоустройства", - добавил Хаминский.