Юрист предупредил о штрафах за рекламу на асфальте - РИА Новости, 17.04.2026
02:48 17.04.2026
Юрист предупредил о штрафах за рекламу на асфальте

РИА Новости: за размещение рекламы на асфальте грозит штраф до 2,5 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
  • Гражданам РФ, самовольно разместившим рекламу на асфальте, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей.
  • Нарушителя могут обязать очистить покрытие за свой счет, а повторное нарушение или невыполнение предписания может повлечь кратное увеличение штрафов.
  • Размещение рекламы на дорожном покрытии считается нарушением и противоречит ГОСТам, запрещающим нанесение изображений на дороги.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гражданам РФ, самовольно разместившим рекламу на асфальте, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Нарушителям грозят штрафы по статье 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе"), предусматривающей ответственность за нарушение законодательства о рекламе, или по региональным законам о благоустройстве в виде штрафа для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
Помимо штрафа, нарушителя могут обязать очистить покрытие за свой счет, отметил юрист. Повторное нарушение или невыполнение предписания может повлечь кратное увеличение штрафов, предупредил он.
Юрист подчеркнул, что самовольная реклама на асфальте ничем не отличается от расклейки рекламных объявлений на столбах и подъездах домов.
"При этом реклама на асфальте может классифицироваться и как незаконное нанесение надписей, портящее покрытие, незаконная наружная реклама. Например, в Москве, нанесение стойких изображений на тротуары и дороги наказывается штрафами, особенно если реклама портит элементы благоустройства", - добавил Хаминский.
Юрист напомнил, что, согласно статье 19 ФЗ "О рекламе", размещение рекламы на дорожном покрытии считается нарушением и противоречит ГОСТам, запрещающим нанесение изображений на дороги, дорожные знаки, его опоры или любое иное приспособление, предназначенное для регулирования дорожного движения.
