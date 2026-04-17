Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Украины и Румынии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 17.04.2026
Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Украины и Румынии

© REUTERS / SOPA Images via ZUMA Wire/Fabrizio GandolfoСамолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry начал разведку около границ Украины и Румынии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет-разведчик вылетел из аэропорта турецкого города Конья около 10.20 мск, затем пролетел вдоль черноморского побережья Турции, над Болгарией, после чего, залетев на территорию Румынии, начал летать кругами недалеко от румынско-украинской границы.
Как уточняют в НАТО, один такой самолет, летящий на высоте 9150 метров, способен охватить территорию площадью более 312 тысяч квадратных километров.
В миреРумынияУкраинаКонья (провинция)НАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала