Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Украины и Румынии

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry начал разведку около границ Украины и Румынии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Как уточняют в НАТО, один такой самолет, летящий на высоте 9150 метров, способен охватить территорию площадью более 312 тысяч квадратных километров.
