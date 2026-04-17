В Рязани задержали мужчину за поджог офисного помещения
11:24 17.04.2026 (обновлено: 11:28 17.04.2026)
В Рязани задержали мужчину за поджог офисного помещения

Малков: ставший жертвой мошенников мужчина мог поджечь офис в Рязани

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязани ночью совершили поджог офисного помещения, огонь быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет.
  • Подозреваемого задержали, предварительно, он стал жертвой мошенников.
РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Поджог офисного помещения совершен ночью в Рязани, подозреваемый, ставший, предварительно, жертвой мошенников, задержан, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на улице ДзержинскогоРязани – ред.). Огонь быстро потушили, пострадавших и серьёзных повреждений нет", - написал губернатор в мессенджере Max.
Малков уточнил, что подозреваемый задержан.
"Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников", - добавил глава региона.
Малков подчеркнул, что вовлечение в противоправные действия становится все более изощренным. Он призвал граждан быть бдительными и предупредить близких.
РязаньДзержинскийПавел МалковПроисшествия
 
 
