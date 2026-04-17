В Рязани задержали мужчину за поджог офисного помещения

РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Поджог офисного помещения совершен ночью в Рязани, подозреваемый, ставший, предварительно, жертвой мошенников, задержан, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на улице Дзержинского (в Рязани – ред.). Огонь быстро потушили, пострадавших и серьёзных повреждений нет", - написал губернатор в мессенджере Max.
Малков уточнил, что подозреваемый задержан.
"Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников", - добавил глава региона.
Малков подчеркнул, что вовлечение в противоправные действия становится все более изощренным. Он призвал граждан быть бдительными и предупредить близких.