Путин рассказал о задачах нынешнего поколения просветителей - РИА Новости, 17.04.2026
15:41 17.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин в приветствии участникам V Съезда Российского общества "Знание" отметил, что перед нынешним поколением просветителей стоят ответственные задачи.
  • Путин подчеркнул важность популяризации выдающихся достижений отечественной науки, экономики, культуры и образования.
  • Президент поблагодарил всех, для кого просветительская миссия стала призванием, и отметил вклад участников и ветеранов СВО в развитие просветительского движения.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V Съезда Российского общества "Знание" отметил, что в настоящее время, когда РФ сталкивается с серьёзными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят ответственные задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваш форум с каждым годом укрепляет свой потенциал, становится заметным событием в общественной и культурной жизни, определяет основные векторы развития просветительского движения в России", - говорится в послании.
Президент отметил, что Россия во все времена славилась замечательными традициями просветительства и подвижничества, здесь по праву гордятся именами известных учёных, писателей, педагогов, врачей, представителей других профессий, которые являли достойный пример бескорыстного служения людям и Отечеству.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят большие, ответственные задачи. И потому столь важно, что Российское общество "Знание" идёт вперёд, нацелено на будущее, обновляет формат своей деятельности, наполняет её креативными, инновационными идеями", - добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что необходимо направлять усилия на популяризацию выдающихся достижений отечественной науки, экономики, культуры, образования, стремиться, чтобы труд ученых, их самоотдача служили сбережению исторической памяти, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Он также поблагодарил всех, для кого просветительская миссия стала призванием и смыслом жизни, а также отметил вклад участников и ветеранов СВО в развитие просветительского движения, наставничества. Президент пожелал делегатам съезда успехов и новых свершений.
