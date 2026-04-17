СМИ: в самолетах планируют ввести важный запрет
04:31 17.04.2026
СМИ: в самолетах планируют ввести важный запрет

Росавиация предложила запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Россия", прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
Самолет Boeing 777 авиакомпании "Россия", прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация предложила Минтрансу рассмотреть возможность запрета или ограничения использования пауэрбанков на борту самолетов.
  • Авиакомпания "Уральские авиалинии" уже внесла изменения в правила перевозки в соответствии с рекомендациями.
  • В феврале в самолете "Уральских авиалиний" произошло задымление пауэрбанка во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Росавиация выступила с инициативой запретить или ограничить использование пауэрбанков на борту самолетов, пишут "Известия" со ссылкой на документ.
"Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний"", — говорится в материале.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков
13 января, 23:34
Согласно документу, на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство.
"В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки", — сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний".
В феврале пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила о задымлении пауэрбанка в самолете авиакомпании во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул. В пресс-службе отметили, что потушить устройство удалось благодаря профессиональным действиям бортпроводника-инструктора.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
IATA ввела новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
12 января, 23:27
 
