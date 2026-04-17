СМИ: в самолетах планируют ввести важный запрет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Росавиация выступила с инициативой запретить или ограничить использование пауэрбанков на борту самолетов, пишут "Известия" со ссылкой на документ.
"Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний"", — говорится в материале.
Согласно документу, на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство.
"В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки", — сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний".
В феврале пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила о задымлении пауэрбанка в самолете авиакомпании во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул. В пресс-службе отметили, что потушить устройство удалось благодаря профессиональным действиям бортпроводника-инструктора.
