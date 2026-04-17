Россия и Индия договорились о порядке размещения воинских формирований

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 17.04.2026 (обновлено: 22:10 17.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россия и Индия подписали соглашение о порядке взаимного направления воинских формирований.
"На территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более пяти военных кораблей, десяти военных воздушных судов и трех тысяч человек личного состава", — говорится в его тексте.
Направлять формирования они смогут для совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по согласованию.
Документ действует пять лет с автоматическим продлением. Его подписали в рамках правительственного соглашения о военном сотрудничестве от 28 января 1993 года. При этом стороны согласились, что развитие сотрудничества преследует цели поддержания мира и стабильности в регионе, основывается на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды, а также уважения суверенитета и территориальной целостности.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Индия подписала контракт на закупку ракет "Штиль" у России
3 марта, 17:21
 
РоссияИндияБезопасностьВ миреВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала